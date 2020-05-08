اعتقال 254 شخصا في بغداد خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، باعتقال 254 شخصا في بغداد خلال 24 ساعة بينهم 111 مخالفا لنظام حظر التجول. وقالت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات المديرية وخلال 24 ساعة الماضية القت القبض على ١١١ شخصا مخالفا لتعليمات اوقات حظر التجوال". وأضافت، أنه تم ايضا "القبض على ١٤٣ متسولا ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

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