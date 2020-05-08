الكاظمي ونائب رئيس البرلمان يتفقان على اطلاق رواتب المتقاعدين يوم غد السبت

اتفق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي على اطلاق رواتب المتقاعدين يوم غد السبت.
وجدد الكعبي تاكيده بان رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والشرائح المستضعفة خط احمر ولا يمكن المساس بها تحت اي ظرف ، موضحا انه شدد في كل اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد وفي كل الحوارات التي جرت فيها بحث الازمة الاقتصادية على ان تكون رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية بعيدة عن فكرة الاستقطاعات او اي قرار حكومي او نيابي في المستقبل.
وأظهرت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قرار صادر في الخامس من ايار الحالي، عن الحكومة المستقيلة يقضي بإيقاف التمويل بأشكاله كافة من قبل وزارة المالية، لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع وأخذ القرارات الملائمة، في حين قالت هيئة التقاعد في بيان إن "مجلس الوزراء السابق أوقف الصرف وإنها بانتظار استثناء من الحكومة الجديدة للمباشرة بدفع رواتب المتقاعدين.
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