الكاظمي ونائب رئيس البرلمان يتفقان على اطلاق رواتب المتقاعدين يوم غد السبت

وقال حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الجمعة، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث موضوعة تأخير صرف رواتب الاخوة المتقاعدين. وبحسب البيان، فقد اكد الكاظمي اطلاق رواتب المتقاعدين خلال يوم غد السبت 9 ايار، فيما جرى الاتفاق على ان يكون تامين رواتب المتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعات في اولى اولويات التمويل والصرف في كل الاشهر قبل الرئاسات الثلاث.

وجدد الكعبي تاكيده بان رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والشرائح المستضعفة خط احمر ولا يمكن المساس بها تحت اي ظرف ، موضحا انه شدد في كل اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد وفي كل الحوارات التي جرت فيها بحث الازمة الاقتصادية على ان تكون رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية بعيدة عن فكرة الاستقطاعات او اي قرار حكومي او نيابي في المستقبل.



وأظهرت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قرار صادر في الخامس من ايار الحالي، عن الحكومة المستقيلة يقضي بإيقاف التمويل بأشكاله كافة من قبل وزارة المالية، لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع وأخذ القرارات الملائمة، في حين قالت هيئة التقاعد في بيان إن "مجلس الوزراء السابق أوقف الصرف وإنها بانتظار استثناء من الحكومة الجديدة للمباشرة بدفع رواتب المتقاعدين.