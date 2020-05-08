أبو الغيط للكاظمي: الجامعة العربية مستمرة بدعم العراق ومستعدة للتعاون مع حكومته الجديدة

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الجمعة، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب، مؤكدا استمرار الجامعة بدعم العراق واستعدادها للتعاون مع حكومته الجديدة.
ووجه الأمين العام رسالة تهنئة إلى الكاظمي أكد فيها استمرار الجامعة العربية في دعم العراق واستعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه أن يحفظ للعراق وحدته واستقراره، ويمكنه من النهوض من الوضع الصعب الذي يمر به في الفترة الأخيرة.
وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بسحب البيان، "أن المرحلة القادمة تضع أمام الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية جمة خاصة فيما يتعلق بإبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أفضل العلاقات مع محيطه العربي، مؤكدا على مواصلة دعم الجامعة العربية للعراق وشعبه والقيام بالدور المنوط بها في مساعدته على تحقيق الاستقرار والرفاهية والازدهار.
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