الصجري يدعو الكاظمي لفرض مدراء على مكاتب الوزارات من المخابرات

دعا النائب علي الصجري، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الجديد الى فرض مدراء مكاتب على جميع الوزارات من جهاز المخابرات.
وقال الصجري في تغريدة له على موقع تويتر، "ندعو الاخ دولة رئيس الوزراء الكاظمي لأن يفرض مدراء مكاتب على جميع الوزارات من قبله، ونفضل ان يكونوا من جهاز المخابرات".
وشدد الصجري في تغريدته على أن "لايعول الكاظمي على الجهات الرقابية لانها تم شرائها"، مضيفا "لكي نقطع رأس آفة الفساد وغلق الطريق على مكاتب السرقة للاحزاب التي تسمى الاقتصاديات وهم بالحقيقة مصاصي دماء الشعب".
ومنح البرلمان العراقي ليلة الاربعاء 6 ايار 2020، رئيس جهاز المخارات العراقي مصطفى الكاظمي الثقة لرئاسة حكومته التي خلفت حكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
وشدد الصجري في تغريدته على أن "لايعول الكاظمي على الجهات الرقابية لانها تم شرائها"، مضيفا "لكي نقطع رأس آفة الفساد وغلق الطريق على مكاتب السرقة للاحزاب التي تسمى الاقتصاديات وهم بالحقيقة مصاصي دماء الشعب".
ومنح البرلمان العراقي ليلة الاربعاء 6 ايار 2020، رئيس جهاز المخارات العراقي مصطفى الكاظمي الثقة لرئاسة حكومته التي خلفت حكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
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