تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 5 للشفاء في البصرة

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحالات الموجبة الجديدة 12وهم ملامسون لحالات مؤكدة"، لافتة الى أن "الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة عددها 5 حالات".

وأضافت، أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغت 557 ( 18 وفيات + 252 شفاء + 283 حالة مستقرة قيد العلاج + 4 حالات حرجة قيد العلاج)".