تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 5 للشفاء في البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الجمعة، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل خمسة للشفاء.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحالات الموجبة الجديدة 12وهم ملامسون لحالات مؤكدة"، لافتة الى أن "الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة عددها 5 حالات".
وأضافت، أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغت 557 ( 18 وفيات + 252 شفاء + 283 حالة مستقرة قيد العلاج + 4 حالات حرجة قيد العلاج)".
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