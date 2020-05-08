صحة ذي قار تعلن شفاء 4 حالات مصابة بفيروس كورونا

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت وللمرة الثانية على التوالي سلامة 4 حالات جديدة كانت مصابة بفيروس كورونا حيث كانت نتيجتها سالبة".



وأضافت، أن "إثنين من سكنة قضاء الرفاعي شمال مركز المحافظة وإثنان من سكنة مدينة الناصرية"، مبينا انه "وبعد شفاء هذه الحالات يكون عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام منذ بداية ازمة الكورونا ولغاية اليوم هو 58 حالة من بين 68 حالة إصابة سجلتها المحافظة".

