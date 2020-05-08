أعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم الجمعة عن شفاء 4 حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا.
وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت وللمرة الثانية على التوالي سلامة 4 حالات جديدة كانت مصابة بفيروس كورونا حيث كانت نتيجتها سالبة".
وأضافت، أن "إثنين من سكنة قضاء الرفاعي شمال مركز المحافظة وإثنان من سكنة مدينة الناصرية"، مبينا انه "وبعد شفاء هذه الحالات يكون عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام منذ بداية ازمة الكورونا ولغاية اليوم هو 58 حالة من بين 68 حالة إصابة سجلتها المحافظة".
وأضافت، أن "إثنين من سكنة قضاء الرفاعي شمال مركز المحافظة وإثنان من سكنة مدينة الناصرية"، مبينا انه "وبعد شفاء هذه الحالات يكون عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام منذ بداية ازمة الكورونا ولغاية اليوم هو 58 حالة من بين 68 حالة إصابة سجلتها المحافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة ذي قار تعلن شفاء 4 حالات مصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.