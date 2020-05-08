بن سلمان يوجه دعوة الى الكاظمي لزيارة السعودية

وبحسب بيان عن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، نقل ولي العهد السعودي،"تهاني الملك سلمان بن عبدالعزيز ورغبته في تقوية العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين"، مؤكدا ان "للعراق دورا اساسيا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة".كما قدّم بن سلمان، وفقا للبيان ، "دعوة الى الكاظمي لزيارة المملكة".

من جهته اعرب رئيس مجلس الوزراء عن "حرصه على تمتين العلاقة بين البلدين الشقيقين"، محمّلا محمد بن سلمان "سلامه وتحياته الى العاهل السعودي".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن ترحيب الرياض بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعبرت الوزارة عن دعم السعودية للعراق، واستعدادها للعمل مع الحكومة الجديدة على أساس التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

