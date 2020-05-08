السوداني يستغرب 'تنصل' حكومة عبد المهدي عن واجباتها في اللحظات الاخيرة

اعرب عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عن استغرابه من "تنصل" حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عن واجباتها بإطلاق التمويل لرواتب المتقاعدين، مطالباً الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بالتحرك السريع لاطلاق الرواتب.
وأكد السوداني، أن "الإجراءات الادارية لم تقدر الظروف المعيشية لهذه العوائل"، معرباً عن استغرابه من "تنصل الحكومة السابقة وفي اللحظات الآخيرة من عمرها عن واجباتها بإصدار القرار الخاص بإطلاق التمويل لهذه الرواتب".
واشار السوداني إلى ضرورة أن "تذهب قرارات الدولة باتجاه حماية هذه الشريحة بعيدا عن التسويف والاجتهادات"، مشددا على أن "تبتعد في حل ازماتها عن رواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأظهرت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قرار صادر في الخامس من ايار الحالي، عن الحكومة المستقيلة يقضي بإيقاف التمويل بأشكاله كافة من قبل وزارة المالية، لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع وأخذ القرارات الملائمة، في حين قالت هيئة التقاعد في بيان إن "مجلس الوزراء السابق أوقف الصرف وإنها بانتظار استثناء من الحكومة الجديدة للمباشرة بدفع رواتب المتقاعدين.
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