السوداني يستغرب 'تنصل' حكومة عبد المهدي عن واجباتها في اللحظات الاخيرة

وقال السوداني، في بيان صحفي، إن "على الحكومة الجديدة التحرك السريع لإطلاق رواتب المتقاعدين"، مشددا على "ضرورة تجنيب هذه الشريحة القرارات المجحفة في ظل ظروف جائحة كورونا وشهر رمضان".

وأكد السوداني، أن "الإجراءات الادارية لم تقدر الظروف المعيشية لهذه العوائل"، معرباً عن استغرابه من "تنصل الحكومة السابقة وفي اللحظات الآخيرة من عمرها عن واجباتها بإصدار القرار الخاص بإطلاق التمويل لهذه الرواتب".



واشار السوداني إلى ضرورة أن "تذهب قرارات الدولة باتجاه حماية هذه الشريحة بعيدا عن التسويف والاجتهادات"، مشددا على أن "تبتعد في حل ازماتها عن رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وأظهرت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قرار صادر في الخامس من ايار الحالي، عن الحكومة المستقيلة يقضي بإيقاف التمويل بأشكاله كافة من قبل وزارة المالية، لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع وأخذ القرارات الملائمة، في حين قالت هيئة التقاعد في بيان إن "مجلس الوزراء السابق أوقف الصرف وإنها بانتظار استثناء من الحكومة الجديدة للمباشرة بدفع رواتب المتقاعدين.

