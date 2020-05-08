نتائجها ايجابية.. الصحة العالمية تعلن بدء العراق بتجارب سريرية لعلاج كورونا

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل في تصريح صحفي، اوردته وسائل اعلام حكومية، إن "وزارة الصحة العراقية باشرت باجراء تجارب سريرية، وعلى نطاق بسيط لعينات محدودة في مدينة الطب ببغداد والبصرة، من خلال اخذ عينات من البلازما لمصابين بـ كوفيد 19 تماثلوا للشفاء ونقلها إلى مصابين آخرين بالفيروس".واضاف اسماعيل، ان "نتائج تلك الاختبارت على مدة التعافي كانت مبشرة، وتظهر على المريض خلال مدة 72 ساعة"، مشيرا الى ان "نتائج تلك الاختبارات اولية ولا يمكن التنبؤ بثبوت فاعليتها بشكل اكبر الا في حال زيادة عدد التجارب والاختبارات على عينات أكبر للتأكد بشكل تام من فاعليتها واهميتها في علاج المصابين بالفيروس".

واضاف ممثل منظمة الصحة العالمية، أن "الاختبار اولي لهذه التجارب، ويمكن الانتقال إلى المرحلة المتوسطة، بناء على النتائج المتحققة من تلك المرحلة التي جرت على تلك العينات المحدودة في سياق البحث عن علاج ضد مرض كوفيد 19".



واعلنت وزارة الصحة أمس الخميس، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجموع الإصابات الى ٢٥٤٣ حالة و102 وفاة و1626 حالة شفاء.