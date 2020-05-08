إجرام بغداد تكشف ملابسات جريمة قتل عائلة 'نحرا' وتعتقل الجاني

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن ملابسات جريمة قتل عائلة بالكامل "باسلوب النحر بسكين" شرقي العاصمة، مؤكدة القاء القبض على الجاني.
واضاف بيان المديرية، أنه تم "انتقال القوة واجراء الكشوفات اللازمة ورفع الجثث الى الطب العدلي"، موضحا أن "شكوكا تولدت لدى مفارز المديرية حول رب الاسرة والد المجنى عليهم، فتم استصحابه برفقتهم الى المكتب".
وبينت المديرية أنه "بعد اخذ الموافقات القضائية الاصولية، تم توقيفه وفق احكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات والمباشرة بإجراء التحقيق"، مضيفة أنه "لدى التعمق مع المتهم بمهنية وعرض صور المجنى عليهم اولاده انهار نفسيا واعترف بقيامه بقتل زوجته واولاده الاطفال الثلاثة ووالدته باستخدام آلة حادة لكونه يعاني من اضطرابات نفسية".
واشار البيان الى أن الجاني "يتعاطى نوع من العلاجات الطبية للامراض العصبية والنفسية، حسب اقواله التي تم تدوينها"، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ جميع الاجراءت القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".
وأفاد مصدر أمني لـ الخليج 365، اول امس الأربعاء، بمقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة نحرا ضمن دور التجاوز في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد.
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