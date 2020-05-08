إجرام بغداد تكشف ملابسات جريمة قتل عائلة 'نحرا' وتعتقل الجاني

وقالت المديرية في بيان حول الحادثة، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه بعد ان استخبرت السيطرة المركزية لمديرية مكافحة اجرام بغداد في وقت متأخر من ليلة امس حول حادث مقتل عائلة كاملة مكونة من اثنين من النساء وثلاثة اطفال شرقي العاصمة بغداد، تم على الفور وحسب امر اللواء الحقوقي مدير مكافحة اجرام بغداد، توجيه مدير مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل شخصيا مع نخبة من ضباط المكتب للانتقال الى محل الحادث لكشف ملابسات الجريمة".واضاف بيان المديرية، أنه تم "انتقال القوة واجراء الكشوفات اللازمة ورفع الجثث الى الطب العدلي"، موضحا أن "شكوكا تولدت لدى مفارز المديرية حول رب الاسرة والد المجنى عليهم، فتم استصحابه برفقتهم الى المكتب".

وبينت المديرية أنه "بعد اخذ الموافقات القضائية الاصولية، تم توقيفه وفق احكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات والمباشرة بإجراء التحقيق"، مضيفة أنه "لدى التعمق مع المتهم بمهنية وعرض صور المجنى عليهم اولاده انهار نفسيا واعترف بقيامه بقتل زوجته واولاده الاطفال الثلاثة ووالدته باستخدام آلة حادة لكونه يعاني من اضطرابات نفسية".



واشار البيان الى أن الجاني "يتعاطى نوع من العلاجات الطبية للامراض العصبية والنفسية، حسب اقواله التي تم تدوينها"، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ جميع الاجراءت القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".

وأفاد مصدر أمني لـ الخليج 365، اول امس الأربعاء، بمقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة نحرا ضمن دور التجاوز في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد.