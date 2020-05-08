وعزا خليل هذا "الانجاز" الى "مشاركة الجميع في بسط الامن بربوع المحافظة، مما ساعد الفلاح على زراعة اكثر المساحات والتي لم يصلها من قبل"، مشيرا الى أن "الاشرار يتفننون في جرمهم وحتى قوة المواطن اصبح عدو لهم".
ودعا محافظ صلاح الدين، الجميع الى "التكاتف من اجل قطع الطريق امام الاعداء"، موضحاً ان "هذا العام هو عام صعب بسبب الظروف الامنية وتدهور الاقتصاد وهبوط اسعار النفظ"، مشددا على ضرورة "الحفاظ على قوت الشعب الذي يعتبر من اهم الموارد الغذائية للمحافظة".
واعتبر أن "زراعة الموسم الصيفي، سوف يغنينا عن المستورد الذي اضعف اقتصاد البلد"، مشددا على "الاعتماد على المورد الطبيعي".
وشهدت حقول الحنطة في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين ومحافظات اخرى، حوادث حرائق خلال الايام القليلة الماضية، دون التوصل الى نتائج تحقيقات تظهر الاسباب او الجهة التي تقف وراءه.
وتأتي حوادث الحرائق هذه بعد اعلان وزارة الزراعة تحقيق انتاج وفير من محصول الحنطة المحلي لهذا العام، وهي حوادث مشابهة لما شهدته مساحات واسعة من محافظات عدة العام الماضي.
وتوقعت وزارة الزراعة في وقت سابق أن يتجاوز انتاج الحنطة لهذا العام ستة ملايين طن، والوصول الى الاكتفاء الذاتي التام لتغطية متطلبات البطاقة التموينية ، مشددة على منع دخول اي كميات من محصول الحنطة لدول الجوار خلال فترة موسم الاستلام لحين انتهاء استلام المحصول.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط تحذيرات من 'الحرائق'.. صلاح الدين تؤكد تصدرها المحافظات بانتاج الحنطة والشعير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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