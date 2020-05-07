قرارات جديدة في البصرة واحصائية كاملة بعدد المصابين بكورونا بالمحافظة

اعلنت دائرة صحة البصرة، الخميس، عن احصائية كاملة بعدد المصابين بكورونا في المحافظة، فيما تم اصدار قرارات جديدة بالمحافظة.

وقال مدير الدائرة عباس التميمي في بيان تلقت الخليج 365، ان "احصائية المصابين بكورونا منذ ظهوره في المحافظة ولغاية اليوم توزعت كالاتي:

مركز المحافظة 147

ناحية الهارثة 140

قضاء المدينة 68

منطقة الحيانية والجمعيات 62

قضاء ابي الخصيب 38

قضاء شط العرب 26

قضاء القرنة 19

قضاء الزبير 15

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عدد الاصابات التراكمي546

واضاف " في حال حدوث خرق وعدم التزام بالتعليمات بعد فتح حظر التجوال الجزئي يوم الاحد المقبل، سينتشر الفيروس على نطاق واسع"، لافتا الى انه "سيتم عزل المناطق ذات الاصابات العالية".

وبين انه "سيتم حظر المناطق التالية

قضاء الهارثة ابي صخير الخورة

قضاء المدينة الترابة المدينة ام الشويچ حي الشهداء

مركز المحافظة حي الحسين منطقة القائم القبلة التميمية

قضاء ابي الخصيب منطقة العوجة

قضاء الدير منطقة الشافي

واكد "استمرار الحظر الشامل من السادسة مساءاً لغاية الساعة السادسة صباحاً قابلة للتغير حسب الموقف الوبائي للمحافظة"، مشيرا الى ان "الحظر الشامل هي يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع مع الالتزام بالاستثناءات السابقة التي تتضمن الكوادر الصحية والاعلاميين".

وتابع انه "تم السماح بعودة الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة على ان يكون الدوام بنسبة 25 ‎%‎، والسماح بفتح المحلات ومزاولة الاعمال عدا المولات التجارية مع التعهد باتخاذ الاجراءات الوقائية التي تتضمن لبس الكمامات والكفوف"، موضحة انه "تم السماح لمركبات التكسي بنقل شخصين فقط مع الالتزام بترك المقعد الامامي خال".

ولفت التميمي الى "اعادة العمل بالعيادات الطبية عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة الثالثة لغاية الساعة السادسة مساء".