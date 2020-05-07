شفاء ثلاثة مصابين بكورونا في ميسان

اعلنت دائرة صحة ميسان، الخميس، عن شفاء ثلاثة مصابين بكورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ثلاثة من المرضى المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء اليوم الخميس وغادروا ردهة العزل في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي الى بيوتهم".
ودعت دائرة صحة ميسان المواطنين الى "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وخلية الأزمة بالتقيد بشروط الحماية والتباعد الاجتماعي والشخصي ومراجعة مؤسساتنا الصحية عند الشعور باي اعراض مشابهة".
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