بالفيديو الحكومة الجديدة تنال ثقة البرلمان

بعد مرور اكثر من خمسة أشهر منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبعد مفاوضات وشد وجذب استمرت حتى الدقائق الاخيرة من موعد التصويت تمكن المكلف الثالث لرئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي من نيل ثقة البرلمان وتمرير منهاجه الحكومي بالتوافق بين الكتل والاحزاب مع وجود معارضة حيث شهدت الجلسة انسحاب ائتلاف دولة القانون الذي أكد موقفه الرافض من المشاركة في الحكومة .
لمرشح الثالث .المكلف بتشكيل الحكومة يجتاز .جدل وسجالات البرلمان .ويخطف الثقة لكابينته الوزارية .بعد تمريره لخمسة عشر وزير مرشح .فيما لم يحظى المرشحون لوزارت العدل والهجرة والزراعة والتجاره والثقافة بثقة البرلمان .كما واجلت طرح المرشحين لوزارتي النفط والخارجية للاسابيع القادمة .
ولادة الحكومة الانتقالية ...بالتوافق بين الكتل والاحزاب بوجود معارضة لم تصوت لتمريرها .يجعلها تتعامل مع القضايا والازمات بحذر خاصة وهي تواجه ازمة اقتصادية وصحية وامنية .
ولادة الحكومة الانتقالية ...بالتوافق بين الكتل والاحزاب بوجود معارضة لم تصوت لتمريرها .يجعلها تتعامل مع القضايا والازمات بحذر خاصة وهي تواجه ازمة اقتصادية وصحية وامنية .
وصوت مجلس النواب باغلبية الحاضرين على المنهاج الحكومي والوزراء بحضوري اكثر من مئتين وثلاثة وثلاثين نائب .وبذلك لم تحظى حكومة الكاظمي باغلبية مطلقة ِ
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