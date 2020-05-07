بالفيديو الحكومة الجديدة تنال ثقة البرلمان

لمرشح الثالث .المكلف بتشكيل الحكومة يجتاز .جدل وسجالات البرلمان .ويخطف الثقة لكابينته الوزارية .بعد تمريره لخمسة عشر وزير مرشح .فيما لم يحظى المرشحون لوزارت العدل والهجرة والزراعة والتجاره والثقافة بثقة البرلمان .كما واجلت طرح المرشحين لوزارتي النفط والخارجية للاسابيع القادمة .ولادة الحكومة الانتقالية ...بالتوافق بين الكتل والاحزاب بوجود معارضة لم تصوت لتمريرها .يجعلها تتعامل مع القضايا والازمات بحذر خاصة وهي تواجه ازمة اقتصادية وصحية وامنية .

وصوت مجلس النواب باغلبية الحاضرين على المنهاج الحكومي والوزراء بحضوري اكثر من مئتين وثلاثة وثلاثين نائب .وبذلك لم تحظى حكومة الكاظمي باغلبية مطلقة ِ