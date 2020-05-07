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بالفيديو الكاظمي من الصحافة الى المخابرات إلى رئيس الحكومة الجديدة

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من الصحافة الى المخابرات ومن ثم رئيس الحكومة الجديدة....مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي من مواليد بغداد، ويُلقب بالكاظمي بسبب سكنه في منطقة الكاظمية ببغداد وهو من مواليد 1967، حاصل على البكالوريوس في القانون، وغادر العراق في حقبة النظام السابق عن طريق اقليم كردستان إلى إيران ثم ألمانيا وبعدها الى بريطانيا، واختار لقب الكاظمي خلال عمله كصحفيّ.
وعمل الكاظمي صاحب الثلاثة والخمسين عاما رئيس تحرير لمجلة الأسبوعية ، كما عمل مديراً تنفيذياً لمؤسسة الذاكرة العراقية وساهم في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وأدار مؤسسة الحوار الإنساني لتأسيس الحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات. وعمل أيضاً كاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع المونيتور الدولي. وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم لأي حزب سياسي عراقي.

وبعد الغزو الأمريكي للعراق، عام 2003، عاد الكاظمي من جديد، وشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع عمله كمدير تنفيذي لـ"مؤسسة الذاكرة العراقية"، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم النظام السابق.

تسلم الكاظمي رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي، في حزيران 2016، في ظل احداث المعارك ضد تنظيم "داعش" في عهد رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، وبحسب تقارير فقد نسج، خلال توليه هذا المنصب، الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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