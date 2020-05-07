بالفيديو الكاظمي من الصحافة الى المخابرات إلى رئيس الحكومة الجديدة

وعمل الكاظمي صاحب الثلاثة والخمسين عاما رئيس تحرير لمجلة الأسبوعية ، كما عمل مديراً تنفيذياً لمؤسسة الذاكرة العراقية وساهم في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وأدار مؤسسة الحوار الإنساني لتأسيس الحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات. وعمل أيضاً كاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع المونيتور الدولي. وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم لأي حزب سياسي عراقي.وبعد الغزو الأمريكي للعراق، عام 2003، عاد الكاظمي من جديد، وشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع عمله كمدير تنفيذي لـ"مؤسسة الذاكرة العراقية"، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم النظام السابق.

تسلم الكاظمي رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي، في حزيران 2016، في ظل احداث المعارك ضد تنظيم "داعش" في عهد رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، وبحسب تقارير فقد نسج، خلال توليه هذا المنصب، الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

