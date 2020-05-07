بالفيديو الكاظمي من الصحافة الى المخابرات إلى رئيس الحكومة الجديدة

من الصحافة الى المخابرات ومن ثم رئيس الحكومة الجديدة....مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي من مواليد بغداد، ويُلقب بالكاظمي بسبب سكنه في منطقة الكاظمية ببغداد وهو من مواليد 1967، حاصل على البكالوريوس في القانون، وغادر العراق في حقبة النظام السابق عن طريق اقليم كردستان إلى إيران ثم ألمانيا وبعدها الى بريطانيا، واختار لقب الكاظمي خلال عمله كصحفيّ.
وبعد الغزو الأمريكي للعراق، عام 2003، عاد الكاظمي من جديد، وشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع عمله كمدير تنفيذي لـ"مؤسسة الذاكرة العراقية"، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم النظام السابق.
تسلم الكاظمي رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي، في حزيران 2016، في ظل احداث المعارك ضد تنظيم "داعش" في عهد رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، وبحسب تقارير فقد نسج، خلال توليه هذا المنصب، الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
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