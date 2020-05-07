تشكيلة الكاظمي: 20 وزيراً وتأجيل الخارجية والنفط

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







أسامة مهدي: فيما بدأ العد التنازلي للوقت المحدد لتصويت البرلمان العراقي على تشكيلة حكومة المكلف مصطفى الكاظمي مساء اليوم فقد علمت ""الخليج 365"" انها تضم اسماء 20 وزيرا وتأجيل تسمية وزيري الخارجية والنفط الى وقت لاحق.

فقد وزعت رئاسة البرلمان العراقي قائمة شبه كاملة بأسماء تشكيلة الكاظمي الحكومية مع الحقائب التي سيتولونها وسيرهم الذاتية على اعضاء البرلمان تمهيدا للتصويت عليهم في جلسة استثنائية ستعقد بعد افطار رمضان الاربعاء مساء اليوم وهي تضم 20 وزيرا فيما تم تأجيل تسمية وزيري الخارجية وهي للاكراد والنفط للشيعة الى وقت لاحق حيث لاتزال المفاوضات جارية حولهما.

وتضم تشكيلة الحكومة الجديدة التي حصلت ""الخليج 365"" على نسخة منها اسماء 20 وزيرا مع الحقائب الوزارية المقترح استلامها وهم : الفريق الركن عثمان علي الغانمي للداخلية والفريق الركن جمعة عناد خطاب للدفاع وللاعمار ونازنين محمد وسو شيخ محمد للاسكان والبلديات ود حسن محمد عباس سلمان للصحة والبيئة وللتعليم والعلوم والتكنولوجيا د نبيل كاظم عبد الصاحب عباس وللشباب والرياضة عدنان درجال مطر جاسم وللاتصالات اركان شهاب احمد كاظم.

تشكيلة الكاظمي الحكومية المعروضة على البرلمان للتصويت عليها

كما ضمت التشكيلة ايضا كلا من عبد الرحمن مصطفى فتاح احمد للعدل وناصر حسين بندر حمد للنقل ونوار نصيف جاسم حمود للتجارة وعلي حيدر عبد الامير عباس للمالية وعلي حميد مخلف محسن للتربية ومنهل عزيز محمود عباس للصناعة والمعادن وماجد مهدي حنتوش علي للكهرباء .. أضافة الى د هشام صالح داود سلمان للثقافة ود خالد بتال نجم عبد الله للتخطيط ود ثناء حكمت ناصر جرجيس للهجرة والمهجرين ومحمد كريم جاسم صالح للزراعة ود عبير مهدي محسن سعيد للعمل والشؤون الاجتماعية ثم مهدي رشيد مهدي جاسم لوزارة الموارد المائية.

وقد تم توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة من خلال منح 12 وزارة للشيعة و6 للسنة و3 للكرد وواحدة للمكونات الأخرى وهي نفس معادلة حكومة عادل عبد المهدي".

Advertisements

القوى المؤيدة والمعارضة

والكتل السياسية التي ستصوت لصالح منح الثقة لحكومة الكاظمي هي الحكمة برئاسة الحكيم وسائرون بزعامة مقتدى الصدر والفتح بزعامة هادي العامري والنصر بقيادة حيدر العبادي وتحالف القوى السنية بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى القوى الكردية بقيادة الحزبين الرئيسيين وبما يضمن له الحصول على اصوات حوالي 200 نائب من اصل 329 نائبا هم مجموع النواب.

رئيس أركــان الجيش العراقي الفريق اول الركن عثمان الغانمي المرشح لحقيبة الداخلية

ولحد الان فقد اعلنت 5 قوى وكتل معارضتها للتشكيلة الحكومية المقترحة والتصويت بالضد منها وهي ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي وله 26 نائبا وائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي وله 21 نائبا وجبهة الانقاذ والتنمية بقيادة النجيفي ولها 11 نائبا وكتلة الحل السنية ولها 14 نائبا والنواب التركمان ولهم 8 مقاعد .

يشار الى ان الرئيس العراقي برهم صالح كان قد كلف في التاسع من الشهر الماضي رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة وهو ثالث شخصية يتم تكليفها من الرئيس العراقي لتشكيل الحكومة بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي في نيل ثقة البرلمان وفي حال حصول التشكيلة الجديدة على الثقة فأنها ستخلف حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال نهاية نوفمبر 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ورهن ارادتها بإيران.