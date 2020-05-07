كورونا في جلسة الثقة بالكاظمي: تباعد وكمامات وكفوف ومعقمات

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أسامة مهدي: فيما ينتظر النواب العراقيون تسلم قائمة بالمرشحين في حكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي فستخيم على جلسة البرلمان للتصويت عليها مساء غد تعليمات السلامة من انتشار فيروس كورونا الذي يضرب معظم دول العالم وبينها العراق.

وعلى الرغم من اقتراب عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقي بعد إفطار رمضان غداً الاربعاء فلم يتسلم البرلمان حتى الآن قائمة بأسماء الوزراء والحقائب التي سيشغلونها في حكومة الكاظمي وسيرهم الذاتية بعد تزكيتها من هيئتي النزاهة العامة والمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.

وأعلن مجلس النواب العراقي عن عقد الجلسة الخاصة بالنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مساء غد الأربعاء.

وأوضحت الدائرة الاعلامية البرلمانية في بيان تابعته ""الخليج 365"" أن "رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والتشكيلة الحكومية يوم غد الاربعاء الساعة التاسعة مساء" قبل ثلاثة ايام من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للكاظمي لدى تكليفه بمهمته الجديدة في التاسع من الشهر الماضي على ان ينجزها خلال 30 يوما.

إرشادات الجلوس في جلسة البرلمان العراقي للتصويت على حكومة الكاظمي غداً

وكشفت مصادر عراقية عن توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة قائلة إنه "من المقرر منح 12 وزارة للشيعة و6 للسنة و3 للكرد وواحدة للمكونات الأخرى، وهي نفس معادلة حكومة عادل عبد المهدي".

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين وليس العدد الكلي للأعضاء الـ329 لمنح الثقة.

كورونا يخيم على جلسة منح الثقة للحكومة

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وتخيم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي يتفشى في معظم دول العالم وبينها العراق على جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي.

فقد حدد مجلس النواب العراقي في "إرشادات" الى النواب الذين سيشاركون في الجلسة، وحصلت ""الخليج 365"" الثلاثاء على نسخة منها، طريقة جلوس البرلمانيين.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة والتشريفات في مجلس النواب انه من اجل توفير الحماية للنواب، فإن "مكان انعقاد الجلسة سيكون في القاعة الكبرى (تتسع لحوالى 600 شخص) داخل بناية المجلس وسيراعى في تنظيم جلوس السيدات والسادة النواب بأن يكون جلوسهم بين صف وآخر بالتعاقب أي بترك صف مقاعد فارغ وإشغال الصف الذي يليه".

وأشارت إلى أن "جلوس النواب سيراعى بترك مسافة آمنة بين شخص واخر أي يترك عدد من المقاعد فارغا بين نائب وآخر، وأن موظفي قسم المراسم في دائرة العلاقات سيتولون تنظيم عملية جلوس النواب داخل القاعة الكبرى".

وأكدت على النواب بضرورة "ترك المسافات الآمنة بين الأشخاص ولبس الكمامات الواقية وارتداء الكفوف المطاطية وتجنب ملامسة الأسطح واستخدام المعقمات وبما يوفر الحماية والسلامة الجميع" بعد أن تم تعقيم مبنى البرلمان بالكامل من الداخل والخارج بما فيه الكراسي والطاولات.

وأرفقت الدائرة بهذه الارشادات خارطة توضح طريقة جلوس النواب في جلسة الثقة التي يتوقع ان يشارك فيها اكثر من مئتي نائب من مجموع عدد النواب البالغ 329 نائبا.

ومن المنتظر ان يحضر الجلسة سفراء دول عربية وغربية وممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق وقضاة ومسؤولون سابقون.

يشار إلى أنّ الرئيس العراقي برهم صالح كان قد كلف في التاسع من الشهر الماضي رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة وهو ثالث شخصية يتم تكليفها من الرئيس العراقي لتشكيل الحكومة بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي في نيل ثقة البرلمان، وفي حال حصول التشكيلة الجديدة على الثقة فإنها ستخلف حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال نهاية نوفمبر 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ورهن إرادتها بإيران.

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