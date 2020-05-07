الكاظمي يقترب من تولي رئاسة الحكومة العراقية رسمياً

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أسامة مهدي: يبدو أن المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة قد قطع شوطاً كبيراً في ضمان الحصول على ثقة البرلمان بتشكيلته الحكومية التي سيعرضها عليه خلال هذا الاسبوع للتصويت عليها بعد اتضاح مواقف القوى الداعمة والمعارضة له اليوم.

وأبلغ مصدر عراقي يتابع مفاوضات المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي ""الخليج 365"" الاثنين أن هذا الأخير قد أجرى تغييرات على تشكيلته الوزارية واستبدل بعض اسمائها بناء على ملاحظات قوى سياسية تتقدمها الشيعية التي رشحته للمهمة والتي أبدت اعتراضات على بعض المرشحين للاستيزار بذريعة عدم كفاءتهم أو نزاهتهم أو لوجود مخاوف من ارتباطاتهم واتجاهاتهم السياسية.

وبناء على معلومات تداولتها وسائل اعلام عراقية اليوم وتابعتها ""الخليج 365""، فإنه قد تم تغيير المرشح لمنصب وزارة الخارجية حارث محمد حسن وتسمية وكيل وزارة الخارجية الحالي نزار الخير الله بدلا عنه وترشيح قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد لمنصب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الحالي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي لمنصب وزير الداخلية.

الرئيس العراقي محاطاً بالقادة السياسيين خلال تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة

وكذلك الاتفاق على ترشيح ناصر حسين بندر لتولي حقيبة النقل وقائد المنتخب الوطني لكرة القدم سابقا عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة ومحمد كريم جاسم لوزارة الزراعة.

القوى التي ستصوت بالثقة للكاظمي

وإزاء التغييرات التي اجراها الكاظمي على قائمة مرشحي تشكيلته الحكومية، فإنه يبدو انه قد ضمن تصويت غالبية القوى السياسية لصالح منحه الثقة خلال انعقاد الجلسة البرلمانية الاستثنائية المخصصة لذلك والمنتظرة الاسبوع الحالي.

وأوضح فادي الشمري عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني برئاسة عمار الحكيم أن الكتل السياسية التي ستصوت لصالح منح الثقة لحكومة الكاظمي هي الحكمة وسائرون بزعامة مقتدى الصدر والفتح بزعامة هادي العامري والنصر بقيادة حيدر العبادي وتحالف القوى السنية بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى القوى الكردية بقيادة الحزبين الرئيسيين وبما يضمن له الحصول على اصوات اكثر من 200 نائب من أصل 329 نائبا هم مجموع النواب.

‎وحذر الشمري في تغريدة على تويتر تابعتها ""الخليج 365"" الاثنين من أن "العراق على حافة الهاوية وتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات مطلقة وبدعم شعبي وسياسي ضرورة وطنية ملحة بعيداً عن المزاجات الخاصة والحسابات المصلحية".

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معارضو الكاظمي لهم 80 مقعداً

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والوطنية بزعامة اياد علاوي وجبهة الانقاذ والتنمية بقيادة أسامة النجيفي وهي الشخصيات التي شغلت مناصب نائب رئيس الجمهورية سابقا قد نأوا بأنفسهم عن التصويت لتشكيلة الكاظمي واعتراضهم على سير مفاوضاتها وعدم ضمها لوزراء اكفاء وعدم تمثيل المتظاهرين والنقابات فيها كما قالوا.

واليوم اكدت جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة النجيفي أنها ليست طرفاً في اتفاقات تشكيل الحكومة الجديدة منوهة في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" الى انها تتابع بأسى الصراعات والتمسك بالمحاصصة والبحث عن المغانم والبعد عن النبض اليومي للمواطنين وحراكهم الشعبي ماوهو يكبل حركة رئيس مجلس الوزراء المكلف ويقود إلى تكريس أسباب الأزمات المتلاحقة ما يضعف الأمل في التغيير والاصلاح.

وشددت على انها لذلك "لن تكون طرفا في الحكومة الجديدة وهي بعيدة كل البعد عن كل ما يشوه الموقف الأصيل عبر البحث عن المناصب والامتيازات". ودعت "كل أطراف العملية السياسية لتبني المتطلبات الحقيقية التي تنادي بها ساحات الاعتصام لانها تعبر عن نبض الشارع اذ ان استمرار تجاهل هذه المتطلبات لن يخرج العراق من ازماته الكارثية وحري بالجميع ان لا يراهنوا على صبر الشباب المنتفض".

ولحد الان فقد اعلنت 5 قوى وكتل معارضتها للتشكيلة الحكومية المقترحة والتصويت بالضد منها وهي ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي وله 26 نائبا وائتلاف الوطنية بزعامة علاوي وله 21 نائبا وجبهة الانقاذ والتنمية بقيادة النجيفي ولها 11 نائبا وكتلة الحل السنية ولها 14 نائبا والنواب التركمان ولهم 8 مقاعد.

بدء وصول نواب المحافظات إلى بغداد

ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي امس النواب للحضور في بغداد من الخارج ومحافظات البلاد اليوم الاثنين استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة يومي الثلاثاء او الاربعاء المقبلين.

ووجه الحلبوسي بتهيئة رحلات جوية استثنائية لنقل النواب من مطاري أربيل والسليمانية الشماليتين ومن مطار البصرة الجنوبية إلى بغداد اليوم والتي وصلها النواب الاكراد فعلا.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين وليس العدد الكلي للاعضاء الـ329 لمنح الثقة.

يشار الى ان الرئيس العراقي برهم صالح كان قد كلف في التاسع من الشهر الماضي رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة عقب اعتذار عدنان الزرفي وأمامه 30 يوما لتقديم برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية الى البرلمان للتصويت عليها بالثقة من عدمها.

والكاظمي ثالث شخصية يتم تكليفها من الرئيس العراقي لتشكيل الحكومة بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي في نيل ثقة البرلمان وفي حال حصول التشكيلة الجديدة على الثقة فأنها ستخلف حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال نهاية نوفمبر 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ورهن ارادتها بإيران.