الحكومة الجديدة تعقد أولى جلساتها وتتخذ قرارات عدة

عقدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، الخميس، اولى جلساتها واتخذت قرارات عدة. ونقل الاعلام الحكومي خبراً عاجلاً مفاده أن "الحكومة الجديدة عقدت اولى جلساتها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واتخذت قرارات عدة منها تخصيص منح جديدة قدرها 70 الف دينار توزع بين 100 ألف شخص من موازنة الهجرة والمهجرين".



كما وجه مجلس الوزراء وزارة التربية بـ"تثبيت جميع المحاضرين على الموازنة الجديدة لعام 2020 واعتبارها تعيينات حذف واستحداث للاعوام السابقة"، وقرر "الشروع بعملية عسكرية لتحرير العراق بالكامل من داعش".

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