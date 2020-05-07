الكاظمي وعبد المهدي يبحثان عدداً من الملفات

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، عدداً من الملفات.
وبحسب وكالة الانباء العراقية إن "الكاظمي زار عبد المهدي وبحث الجانبان عدداً من الملفات من بينها الانتقال السلمي والسلس للسلطة واستمرار التعاون والاستفادة من الخبرات ”.
واضافت، أن "الجانبين بحثا ايضا الملفات المنجزة والاخرى في طور الانجاز ضمن البرنامج الحكومي السابق واستمرار التعاون لما فيه مصلحة الشعب وترسيخ عمل مؤسسات الدولة وتعزيز التجربة الديمقراطية".
واعرب عبد المهدي، بحسب الوكالة، "عن تمنياته للكاظمي وكابينته الوزارية بالنجاح مهنئا بنيل حكومته ثقة مجلس النواب".
واضافت، أن "الجانبين بحثا ايضا الملفات المنجزة والاخرى في طور الانجاز ضمن البرنامج الحكومي السابق واستمرار التعاون لما فيه مصلحة الشعب وترسيخ عمل مؤسسات الدولة وتعزيز التجربة الديمقراطية".
واعرب عبد المهدي، بحسب الوكالة، "عن تمنياته للكاظمي وكابينته الوزارية بالنجاح مهنئا بنيل حكومته ثقة مجلس النواب".
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