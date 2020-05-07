الخارجية: سفارتنا لدى واشنطن ستُسيِّر رحلة لنقل العراقيّين العالقين في أمريكا

اعلنت وزارة الخارجية، الخميس، ان السفارة العراقية في واشنطن ستُسيِّر رحلة استثنائيّة لنقل العراقيّين العالقين في أمريكا.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سفارتنا لدى واشنطن ستُسيِّر رحلة استثنائيّة في التاسع من ايار الحالي، لنقل العراقيّين العالقين في أمريكا الراغبين في العودة إلى البلاد".
ودعا الصحاف "المُواطِنين العراقيين للدُخُول إلى موقع الخطوط الجوية القطريّة لغرض الحجز في موعد أقصاه صباح يوم الجمعة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: سفارتنا لدى واشنطن ستُسيِّر رحلة لنقل العراقيّين العالقين في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.