صحة بابل تعلن تماثل حالتين جديدتين للشفاء من فيروس كورونا

وقالت الدائرة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم تسجيل شفاء حالتين من فايروس كورونا من منطقة الشجيرية شمال المحافظة، مبينة أن المريضتين كانتا ترقدان في ردهة الامل الوبائية في مستشفى مرجان التعليمي بعد تلقيهما برتوكول علاجي وتماثلهما للشفاء التام من المرض.بدوره، قدم مدير عام الدائرة الدكتور محمد هاشم الجعفري الجعفري شكره الى الطواقم الطبية والصحية لجهودها وتعاونها المثمر الذي سجل نتائج طيبة في شفاء المرضى، موضحا أنه ببشفاء الحالتين يبلغ عدد المتعافين 21 حالة.

وابدى الجعفري، تفاؤله بالوضع الحالي بعدم تسجيل المحافظة لاي حالة جديدة للايام الماضية، مذكرا بان الأيام القليلة القادمة ستشهد شفاء عدد اخر من المصابين.