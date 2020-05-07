حكومة العراق الجديدة..من هم الوزراء الجدد؟

تنشر الخليج 365، السير الذاتية للوزراء الجدد في الكابية الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي. أدناه السير الذاتية بالتفاصيل: وزير الداخلية عثمان الغانمي وزير المالية علي حيدر عبد الأمير عباس وزير الدفاع جمعة عناد سعدون خطاب وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد كاظم وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازين محمد وزير التخطيط خالد بتال نجم عبدالله Advertisements وزير التربية علي حميد مخلف محسن وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب عباس وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مطر جاسم

وزير الصحة والبيئة د. حسن محمد عباس سلمان

وزير الصناعة منهل عزيز محمود عبد الرحمن

وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوش جابر جاسم

وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش علي

وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي جاسم

وزير النقل ناصر حسين بندر حمد



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