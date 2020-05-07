أمانة بغداد: المباشرة بإكساء الجانب الثاني من مجسر كراج الأمانة غداً

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، البدء بإكساء الجانب الثاني من مجسر كراج الأمانة غداً الجمعة.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها ستقوم، مع بداية حظر التجوال التام يوم غد الجمعة بالمباشرة باكساء الجانب الاخر والمعاكس من مجسر كراج الامانة ( الجانب المتوجهة من منطقة الكرادة باتجاه منطقة الغدير ) ".
وأضافت، أنه "من المؤمل إنجاز العمل وإعادة فتح الطريق يوم الأحد 10 من شهر آيار الجاري ليكون بذلك سالكاً مع البدء برفع الحظر وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
وأضافت، أنه "من المؤمل إنجاز العمل وإعادة فتح الطريق يوم الأحد 10 من شهر آيار الجاري ليكون بذلك سالكاً مع البدء برفع الحظر وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
وأعلنت أمانة بغداد، في وقت سابق، إنجاز تأهيل جانب من محسر كراج الأمانة، المتوجه من منطقة الغدير باتجاه منطقة الكرادة بالكامل.
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