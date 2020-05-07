إطلاق صرف منحة الطوارئ اعتبارا من مساء غد الجمعة

أعلن فريق منحة التكافل الاجتماعي الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، عن الانتهاء من تدقيق ومقاطعة اسماء المتقدمين، وتحديد الأسر المستحقة وفقاً لشروط المنحة وتثبيتها بقاعدة البيانات.
وبحسب بيان صحفي، اطلعت عليه الخليج 365، فقد استكمل الفريق آلية مبسطة جداً لايصال المستحقات المالية للمستحقين عبر منافذ التوزيع التي اقرّها البنك المركزي والمنتشرة في عموم العراق، اذ سيتلقى المستحقون رسائل نصية عبر ارقام هواتفهم ، تتضمن تحديد مبلغ الاستحقاق وأقرب منفذ لاستلام المبلغ، وابتداءً من مساء يوم غد الجمعة ٨-٥-٢٠٢٠ وعبر وجبات موزعة على جميع المحافظات بهدف الحيلولة دون اي تجمعات للمواطنين المشمولين عند منافذ التوزيع.
واوضح البيان، أنه سيتم التحقق من الصرف عند إطلاقه إلكترونيا في نفس اللحظة، فيما ستكون هناك قنوات للتواصل مع اللذين تتولد لديهم اي معوقات ، عند استلامهم المبلغ، لمعالجتها بشكل فوري.
واوضح البيان، أنه سيتم التحقق من الصرف عند إطلاقه إلكترونيا في نفس اللحظة، فيما ستكون هناك قنوات للتواصل مع اللذين تتولد لديهم اي معوقات ، عند استلامهم المبلغ، لمعالجتها بشكل فوري.
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