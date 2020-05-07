قد تزيد من انتقال العدوى.. تحذيرات من استخدام الكمامة

وأشارت الوزارة إلى أن "سوء استخدام الكمامة مثل رطوبتها لطول فترة الاستخدام أو إعادة استخدامها بدون غسيل، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى".

يجب ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل وشدها على الأذن قدر الإمكان مع التأكد من تغطيتها للأنف والفم.

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وعند بلل الكمامة، يجب أن تغسل بشكل جيد ويعاد استخدامها.

وعند نزع الكمامة يجب الحرص على عدم لمس العين والأنف والفم، مع غسيل اليدين مباشرة لتجنب نقل العدوى.