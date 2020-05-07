نائبة عن دولة القانون: من لم يصوت على كابينة الكاظمي اختار جانب المعارضة

اعتبرت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، أن القوى السياسية التي لم تصوت على كابينة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي قد "اختارت جانب المعارضة الايجابية"، مؤكدة أن الأداء الحكومي سيكون "تحت المجهر" خلال الفترة القادمة.
وأشارت نصيف الى " أن المحاصصة انهكت الكابينة الحكومية التي جاءت بعد مخاض عسير، وهناك بعض الوزراء غير مرضي عليهم سيكون عملهم تحت مجهر مجلس النواب، وعلى رئاسة المجلس ان تقوم بتفعيل الدور الرقابي بأساليب جديدة وأن تغادر مرحلة الحكومة السابقة وتتجاوز الأخطاء والتلكؤ في العمل الرقابي ".
وتابعت نصيف :" ان التكامل في العمل ليس فقط مسؤولية السلطة التنفيذية بل هو واجب على السلطة التشريعية من خلال اطلاق يد اعضاء مجلس النواب للقيام بدورهم الحقيقي في استجواب ومساءلة ومحاسبة المسؤول المقصر، علماً بأن الرقابة الصارمة ستساهم في نجاح عمل الحكومة، وهذا هو الهدف الذي نطمح إليه، ونأمل أن يتحقق خلال الفترة القادمة ".
والكاظمي هو ثالث شخص يُكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشرين الثاني، إثر مظاهرات حاشدة للمطالبة بإيجاد فرص عمل وتنحي النخبة الحاكمة في البلاد.
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