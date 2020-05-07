نائبة عن دولة القانون: من لم يصوت على كابينة الكاظمي اختار جانب المعارضة





وأشارت نصيف الى " أن المحاصصة انهكت الكابينة الحكومية التي جاءت بعد مخاض عسير، وهناك بعض الوزراء غير مرضي عليهم سيكون عملهم تحت مجهر مجلس النواب، وعلى رئاسة المجلس ان تقوم بتفعيل الدور الرقابي بأساليب جديدة وأن تغادر مرحلة الحكومة السابقة وتتجاوز الأخطاء والتلكؤ في العمل الرقابي ". وقالت عالية نصيف، في بيان لها، اليوم، اطلعت عليه الخليج 365، :" ان القوى السياسية التي لم تصوت على كابينة السيد مصطفى الكاظمي اختارت جانب المعارضة الإيجابية التي تراقب الأداء الحكومي بدقة وتسجل ملاحظاتها حول مستوى الأداء، سيما وأن البلد يمر بتحديات كبيرة بعد هبوط أسعار النفط بسبب أزمة كورونا ووجود عجز كبير في الموازنة وقلة الحلول المناسبة التي تساعد على اجتياز الأزمة، فضلاً عن تفشي الفساد المالي وضعف الدور الرقابي خلال الفترة الماضية ".وأشارت نصيف الى " أن المحاصصة انهكت الكابينة الحكومية التي جاءت بعد مخاض عسير، وهناك بعض الوزراء غير مرضي عليهم سيكون عملهم تحت مجهر مجلس النواب، وعلى رئاسة المجلس ان تقوم بتفعيل الدور الرقابي بأساليب جديدة وأن تغادر مرحلة الحكومة السابقة وتتجاوز الأخطاء والتلكؤ في العمل الرقابي ". وتابعت نصيف :" ان التكامل في العمل ليس فقط مسؤولية السلطة التنفيذية بل هو واجب على السلطة التشريعية من خلال اطلاق يد اعضاء مجلس النواب للقيام بدورهم الحقيقي في استجواب ومساءلة ومحاسبة المسؤول المقصر، علماً بأن الرقابة الصارمة ستساهم في نجاح عمل الحكومة، وهذا هو الهدف الذي نطمح إليه، ونأمل أن يتحقق خلال الفترة القادمة ".





ومنح مجلس النواب ليلة الخميس 7 اذار 2020، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لتنتهي بذلك حالة من الجمود دامت عدة أشهر، وشارك في التصويت 255 عضوا من أعضاء المجلس المكون من 329 عضوا، فيما رفض نواب ائتلاف دولة القانون دخول قاعة البرلمان والتصويت معتبرين في بيان أن "هذه الحكومة لاتمثل المصالح العليا للشعب".

والكاظمي هو ثالث شخص يُكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشرين الثاني، إثر مظاهرات حاشدة للمطالبة بإيجاد فرص عمل وتنحي النخبة الحاكمة في البلاد.