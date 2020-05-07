المرور تنفي وجود حالات تلاعب واختلاس في دائرتها بصلاح الدين

نفت مديرية المرور العامة، الخميس، وجود حالات تلاعب واختلاس للمال العام في مرور صلاح الدين.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لا صحة لوجود حالات اختلاس تجاوزت الـ(170,000,000) مليون دينار في دائرة مرور صلاح الدين".
واضافت انه "لا يوجد اي عمل بخصوص الوصولات وفرض الجباية سوى فرض الغرامة منذ بدء الحظر ولغاية اليوم"، داعية الى "توخي الدقة في نقل المعلومات".
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تمكنها من ضبط حالات تلاعب واختلاس في مديرية مرور محافظة صلاح الدين، مبينة أنَّ المبالغ المختلسة تجاوزت (170,000,000) مليون دينار.
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