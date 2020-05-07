خلال ساعات.. اعتقال 295 شخصا في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، عن اعتقال 295 شخصا في العاصمة خلال ساعات.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "القت القبص على (١٥٩) شخصا من المخالفين لتعليمات حظر التجوال خلال الساعات الماضية".

واضافت انه "تم ايضا القبض على متسولين عدد (١٣٦) من خلال حمله اعدتها مديرية نجدة بغداد للحد من هذة الظاهرة".