بينهم عراقيون.. الجيش الأمريكي يقر بقتل 132 'مدنياً' خلال 2019

أقر الجيش الامريكي بقتل 132 مدنيا في اربع دول بينها العراق خلال العام الماضي 2019. وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، صدر (أمس)، أن الجيش الأمريكي قتل 132 مدنياً وجرح 91 آخرين العام الماضي، خلال عمليات في العراق وسوريا وأفغانستان والصومال. وبحسب التقرير السنوي الصادر بتفويض من الكونغرس، قُتل 108 مدنيين من بين هذا العدد في أفغانستان، حيث تشارك الولايات المتحدة في أطول حرب لها على الإطلاق ضد حركة طالبان.



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