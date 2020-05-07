مسجدي يعلق على تشكيل حكومة الكاظمي

بارك السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، الخميس، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان، بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال مسجدي في تغريدة على (تويتر): "مبروك للسيد مصطفى الكاظمي ووزرائه. مبروك للبرلمان العراقي للتصويت على منحه الثقة لاغلبية الحكومة"، وفقاً لقناة "العالم". وأضاف: "أتمنى للحكومة التوفيق في خدمة الشعب العراقي المحترم واتمنى السعادة للشعبين الايراني والعراقي".



يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة اعتيادية عقدها اليوم على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة اعتيادية عقدها اليوم على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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