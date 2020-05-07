واشنطن: على الحكومة العراقية الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب

اصدرت السفارة الاميركية في العراق، الخميس، بيانا بشأن التصويت على الحكومة العراقية، فيما اكدت ان على الحكومة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب.
وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تهنئ الشعب العراقي على منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته في جلسة مجلس النواب العراقي التي عُقدت في ٦ أيار"، مبينة "اننا "نُقدم دعمنا إلى رئيس الوزراء الكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة".
واضافت "ينبغي على الحكومة العراقية الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمُتمثل بتنفيذ الإصلاحات المُلحة وتلبية احتياجات الشعب العراقي. يهدف الحوار الاستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية إلى إعادة تأكيد قيمة الشراكة الأمريكية العراقية لكلا البلدين".
واكدت "اننا أستبشرنا خيراً بوعد رئيس الوزراء الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة وإرادته لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق"، لافتة الى "اننا نتطلع إلى العمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه".
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