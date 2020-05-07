بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي

أعلن السفير البريطاني في العراق، ستيف هيكي، اليوم الأربعاء، عن تطلع بلاده للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة برئاسة، مصطفى الكاظمي.
وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "التهاني للسيد مصطفى الكاظمي على توليه منصب رئيس الوزراء".
وأضاف أن "المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم حكومتكم للقضاء على فيروس كورونا، والعمل على الإصلاح الاقتصادي والأمني، وكذلك في محاربة داعش".
وتابع "أتطلع إلى العمل معكم ومع حكومتكم لمواصلة الشراكة القوية بين بلدينا".
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