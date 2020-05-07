بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما

تعهد وزير الخارجية الاميريكي مايك بومبيو، الخميس، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمضي بلاده باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية لمدة 120 يوما.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان اورتاغوس في بيان تابعته الخليج 365، إن "بومبيو، تحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورحب بحكومة رئيس الوزراء كاظمي الجديدة، والتي نالت ثقة مجلس النواب".
وأضافت أن "الجانبين، ناقشا العمل الجاد العاجل الذي ينتظر الحكومة العراقية، وتنفيذ الإصلاحات، ومعالجة فيروس كورونا ومحاربة الفساد".
وأوضحت أنه "دعماً للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدماً بإعفاء العراق من استيراد الطاقة لمدة 120 يوماً من إيران، كعرض لرغبتنا في المساعدة على توفير الظروف المناسبة للنجاح".
وتابعت أن "الوزير ورئيس الوزراء، ناقشا الحوار الاستراتيجي المقبل بين الولايات المتحدة والعراق وكيفية التطلع للعمل معًا لتزويد الشعب العراقي بالازدهار والأمن اللذين يستحقهما".
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة اعتيادية عقدها اليوم على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
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