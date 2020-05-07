الفتلاوي بشأن تشكيل الحكومة: نامل ان يحقق الوزراء الجدد تطلعات الشارع العراقي

باركت رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي، الخميس، الحكومة الجديدة بمناسبة حصولها على ثقة البرلمان، فيما اعربت عن املها ان يحقق الوزراء الجدد تطلعات الشارع العراقي.
وقالت الفتلاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "نبارك للحكومة الجديدة حصولها على ثقة مجلس النواب، ونسأل الله ان تكون صفحة جديدة تحمل الخير للعراق واهله".
واعربت عن املها ان "يكون الوزراء الجدد على قدر الثقة والمسؤولية لتحقيق تطلعات الشارع العراقي وحماية مصالح البلاد وان يكون عملهم للعراق وشعبه بكل مكوناته".
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة اعتيادية عقدها اليوم على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
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