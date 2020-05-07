بلاسخارت تحثّ على استكمال كابينة الكاظمي

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، بمنح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما حثت على استكمال تشكيل الكابينة الوزارية للتصدي سريعاً للتحديات المتزايدة.

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