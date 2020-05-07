الاعرجي يبارك للكاظمي تشكيل الحكومة

بارك النائب قاسم الاعرجي، الخميس، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمناسبة تشكيل الحكومة. وقال الاعرجي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "نبارك لاخينا الكاظمي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة". Advertisements واضاف "بأذن الله تكون ملبية لطموحات الشعب العراقي". يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة اعتيادية عقدها اليوم على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

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