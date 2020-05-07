صالح: يجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت

بارك رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيل الثقة، فيما شدد على استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت.
وقال صالح في تغريدة له على موقع تويتر وتابعتها الخليج 365، "أباركُ لرئيس الوزراء مصطفي الكاظمي نيل الثقة"، مبينا انه "بهذا نكون قد تجاوزنا مرحلةً عصيبة في تاريخ وطننا".
وشدد "يجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن إستحقاق الإصلاح والانتخابات النزيهة"، لافتا الى ان "واجبنا أن نتكاتف لدعم الحكومة على إنجاز مهامها الجسيمة".
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة اعتيادية عقدها اليوم على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
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