حصيلة المخالفين لقرار حظر التجوال ببغداد منذ 17 اذار ولغاية اليوم

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم، من القاء القبض على ٣٨٣٠٠ مخالفاً فيما حجزت ٢٤٢٨ عجلة ودراجة نارية مختلفة".وأضافت أنه "بلغ عدد الغرامات ٩٣٣٦١ غرامة، كما سهلت دخول ٨٢١٠٧ عجلة حمل تحمل مواد غذائية"، مؤكدة "انها مستمرة في تطبيق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة باجراءات حظر التجول الوقائي".

ودعت القيادة، المواطنين إلى "التعاون في إنجاح مهمة القوات الأمنية خلال هذه المرحلة".

