افاد مصدر برلماني، الاربعاء، ان ریزان شیخ دلێر ستؤدي اليمين الدستورية بديلاً عن النائب میران محمد. ومن المقرر ان تعقد اليوم جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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