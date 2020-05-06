بالصورة.. كافيتريا البرلمان

افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بان عدد من النواب يتواجدون في كافيتريا البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عددا من النواب يتواجدون الان داخل كافيتريا البرلمان ويرفضون الدخول الى قاعة مجلس النواب".

ومن المقرر ان تعقد اليوم جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.