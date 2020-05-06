نواب البصرة يعلنون عدم التصويت على الكابينة الوزارية في هذه الحالة

اعلن نواب محافظة البصرة، الاربعاء، عن عدم التصويت على الكابينة الوزارية في هذه الحالة.
وقال النائب عن المحافظة فالح الخزعلي في مؤتمر صحافي عقده اليوم بحضور نواب المحافظة وحضرته الخليج 365، ان "محافظة البصرة التي تمثل رئة العراق وام الشهداء وام العطاء، الا انها لم تمثل في الحكومة من خلال الاستحقاق الذي ينبغي ان يكون لها في تهميش متعمد من الكتل السياسية".
واضاف "اننا كنواب البصرة وبعيدا عن قوانا السياسية وباسم المدينة نعارض هذه الحكومة ولن نصوت عليها الا ان يكون هنالك استحقاق لها وتمثيل من كفاءات المدينة في وزارتي النقل والنفط"، مشيرا الى "اننا نعتقد مع وجود كفاءات ونخب من الواجب تمثيلها بالحكومة".
وحذر "القوى السياسية والحكومة المكلفة من تجاهل ابناء البصرة".
ومن المقرر ان تعقد اليوم جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
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