مصدر : حسن شويرد سيؤدي اليمين الدستوري بديلا عن اياد علاوي

كشف مصدر برلماني، الاربعاء، ان جلسة المجلس ستشهد اليوم تادية اليمين الدستوري لحسن شويرد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "جلسة البرلمان الاستثنائية المقرر عقدها اليوم ستشهد تادية حسن شويرد سيدي اليمين الدستوري بديلا عن اياد علاوي". وافاد مصدر لـ الخليج 365، قبل قليل ان جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم ستشهد تادية علي غركان الدلفي اليمين الدستوري بديلا عن محمود الملا طلال.

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