مصدر: علي الدلفي سيؤدي اليمين الدستوري بديلا عن محمود الملا طلال

كشف مصدر برلماني، الاربعاء، ان جلسة البرلمان اليوم ستشهد تاييد اليمين الدستوري لاحد النواب. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " علي الدلفي سيؤدي اليمين الدستوري بديلا عن محمود الملا طلال بجلسة اليوم". ومن المقرر ان تعقد اليوم جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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