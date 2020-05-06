افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بأنه تم قرع جرس البرلمان لدعوة النواب لدخول القاعة تمهيدا لعقد الجلسة. ومن المقرر ان تعقد اليوم جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.



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