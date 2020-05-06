الحلبوسي يصل الى مقر البرلمان

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الى مقر البرلمان استعداداً لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "الحلبوسي وصل الى مقر البرلمان قبل قليل مع توافد اعضاء مجلس النواب استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
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