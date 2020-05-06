مصدر برلماني: اتفاق اولي على ترشيح شخصية من محافظة البصرة لحقيبة النفط

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اتفاق أولي حصل بين الكتل السياسية على حصة الكرد، وبينها فؤاد حسين لمنصب وزير الخارجية، وخالد شواني لوزارة العدل، ونازنين محمد وسو لوزارة الإعمار والإسكان".وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الكتل السياسية اتفقت أيضا ترشيح شخصية من محافظة البصرة لحقيبة النفط".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.