مصدر برلماني: اتفاق اولي على ترشيح شخصية من محافظة البصرة لحقيبة النفط

أفاد مصدر سياسي، الأربعاء، بأن الكتل السياسية اتفقت مبدئيا على تولي منصب وزير الخارجية لفؤاد حسين، واسناد وزارة النفط لشخصية من محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اتفاق أولي حصل بين الكتل السياسية على حصة الكرد، وبينها فؤاد حسين لمنصب وزير الخارجية، وخالد شواني لوزارة العدل، ونازنين محمد وسو لوزارة الإعمار والإسكان".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الكتل السياسية اتفقت أيضا ترشيح شخصية من محافظة البصرة لحقيبة النفط".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الكتل السياسية اتفقت أيضا ترشيح شخصية من محافظة البصرة لحقيبة النفط".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
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