مصرع منتسب في الأجهزة الأمنية بحادث سير جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، بمصرع منتسب في الأجهزة الأمنية بحادث سير على طريق (بغداد- بابل). وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني انتشلت ظهر هذا اليوم الأربعاء جثة سائق عجلة نوع BMW وهو منتسب بالأجهزة الأمنية بعد مصرعه نتيجة حادث سير مروع في منطقة النيل طريق سريع بغداد حلة بعد اصطدامه مع مركبة حمل".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "فرق الفاع المدني تمكنت من انقاذ الدفاع المدني من خراج الجثة ونقلها ليتم تسليمها اصوليا الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية".

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