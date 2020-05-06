افاد مصدر أمني، الاربعاء، بأن شخصا توفى واصيب اثنين آخرين من منتسبي الاع المني اثناء اطاء الحريق الذي انلع ي كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا توفي واصيب منتسبين اثنين بالدفاع المدني أثناء عملية إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية لبيع الأجهزة الكهربائية في كربلاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص وإصابة اثنين من الدفاع المدني بعملية إخماد حريق كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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