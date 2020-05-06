إصابة عنصر امني بانفجار عبوة لاصقة جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل عجلة مدنية بداخلها منتسب في القوات الأمنية، انفجرت بالقرب من منطقة اليوسفية".

وأوضح أن "الانفجار اسفر عن إصابة المنتسب بجروح خطيرة".



تجدر الإشارة الى ان العاصمة بغداد وبعض المناطق الأخرى، تشهد حالات مماثلة لاستهداف المنتسبين في القوات الأمنية.